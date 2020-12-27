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Модель отпугнула русской речью нападавшего в Нью-Йорке

27.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модель отпугнула русской речью нападавшего в Нью-Йорке

В Нью-Йорке (США) российская модель Анна Лесун отпугнула напавшего на нее мужчину русской речью. Об этом девушка рассказала в сторис своего Instagram.

Анна гуляла с собакой, когда к ней подошел неизвестный молодой человек. Он попросил у девушки денег. Модель отказала незнакомцу, из-за чего тот начал угрожать ей и вести себя агрессивно.

Лесун рассказала, что мужчина ткнул ее кулаком. В ответ девушка оттолкнула его и начала ругаться по-русски. Нападавший не ожидал подобного, поэтому грубо обозвал Анну и ушел.

Россиянка добавила, что это был первый раз, когда на нее поднял руку мужчина. Модель задумалась над тренировками по самообороне.

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В Нью-Йорке (США) российская модель Анна Лесун отпугнула напавшего на нее мужчину русской речью. Об этом девушка рассказала в сторис своего Instagram. Анна гуляла с...
 
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