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Баскетболисты «Рубона» завоевали бронзовые медали розыгрыша Кубка Беларуси

27.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Баскетболисты «Рубона» завоевали бронзовые медали розыгрыша Кубка Беларуси

Баскетболисты витебского клуба «Рубон» стали обладателями бронзовых медалей розыгрыша Кубка Беларуси, который завершается сегодня в Могилевесообщает БЕЛТА.

В поединке за третье итоговое место игроки витебского клуба с результатом 94:75 (14:19, 19:18, 28:19, 33:19) одержали победу над баскетболистами «Гродно-93».

Сегодня в главном финале 24-го кубкового розыгрыша действующие чемпионы и обладатели Кубка страны «Цмокi-Мiнск» встретятся в спорткомплексе «Олимпиец» с могилевским «Борисфеном».

Фото: belta.by

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Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Баскетболисты витебского клуба «Рубон» стали обладателями бронзовых медалей розыгрыша Кубка Беларуси, который завершается сегодня в Могилеве, сообщает БЕЛТА. В...
 
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