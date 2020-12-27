Баскетболисты «Рубона» завоевали бронзовые медали розыгрыша Кубка Беларуси

Источник материала: ОНТ

Баскетболисты витебского клуба «Рубон» стали обладателями бронзовых медалей розыгрыша Кубка Беларуси, который завершается сегодня в Могилеве, сообщает БЕЛТА.

В поединке за третье итоговое место игроки витебского клуба с результатом 94:75 (14:19, 19:18, 28:19, 33:19) одержали победу над баскетболистами «Гродно-93».

Сегодня в главном финале 24-го кубкового розыгрыша действующие чемпионы и обладатели Кубка страны «Цмокi-Мiнск» встретятся в спорткомплексе «Олимпиец» с могилевским «Борисфеном».

Фото: belta.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram