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Семь человек погибли после нападения мужчины с ножом в Китае
Источник материала: ОНТ
В Кайюане (провинция Ляонин, Китай) мужчина с ножом атаковал прохожих. В результате нападения погибли семь человек, еще семеро были ранены. Об этом
Пострадавших госпитализировали. Полиция задержала подозреваемого. Подробности инцидента не уточняются.
Фото: Reuters
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В Кайюане (провинция Ляонин, Китай) мужчина с ножом атаковал прохожих. В результате нападения погибли семь человек, еще семеро были ранены. Об этом информирует Global...
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