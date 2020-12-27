Семь человек погибли после нападения мужчины с ножом в Китае

Источник материала: ОНТ

В Кайюане (провинция Ляонин, Китай) мужчина с ножом атаковал прохожих. В результате нападения погибли семь человек, еще семеро были ранены. Об этом информирует Global Times.

Пострадавших госпитализировали. Полиция задержала подозреваемого. Подробности инцидента не уточняются.

Фото: Reuters

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