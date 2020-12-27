Минскводоканал завершил промывку сетей после вчерашнего сбоя оборудования

Источник материала: ОНТ

Завершена промывка сетей после вчерашнего сбоя оборудования, произошедшего на насосной станции 2-го подъема «Зеленый луг», сообщает агентство «Минск-Новости».

Напомним, что 26 декабря произошел сбой в работе оборудования насосной станции 2-го подъема «Зеленый луг» 5-го водозабора «Боровляны», из-за чего ухудшилось качество водоснабжения у жителей Советского района.

Специалисты «Минскводоканал» продолжают мониторинг качества воды и оперативно реагируют на обращения от жителей пострадавшего района. Сегодня жалобы единичны и не носят системного характера.

Фото: Pixabay

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