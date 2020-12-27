|
Минскводоканал завершил промывку сетей после вчерашнего сбоя оборудования
Источник материала: ОНТ
Завершена промывка сетей после вчерашнего сбоя оборудования, произошедшего на насосной станции 2-го подъема «Зеленый луг»,
Напомним, что 26 декабря произошел сбой в работе оборудования насосной станции 2-го подъема «Зеленый луг» 5-го водозабора «Боровляны», из-за чего ухудшилось качество водоснабжения у жителей Советского района.
Специалисты «Минскводоканал» продолжают мониторинг качества воды и оперативно реагируют на обращения от жителей пострадавшего района. Сегодня жалобы единичны и не носят системного характера.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершена промывка сетей после вчерашнего сбоя оборудования, произошедшего на насосной станции 2-го подъема «Зеленый луг», сообщает агентство «Минск-Новости»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)