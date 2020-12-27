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"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?

27.12.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Заговор классиков". Пушкин. За что мы его любим?

Кто он? Его певучий стих привел в движение и создал нашу речь. Изученный вдоль и поперек, он остается тайной, выходящей далеко за пределы литературы. Любовь к свободе сочетается с осторожной лояльностью к царю. В нем есть Вольтер и Арина Родионовна, он покорил Чаадаева и Анну Керн. Ему доступно все: поэзия, проза, критика, драма, история. 

© Photo : Facebook / Евгения Пастернак
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В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.

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В свое время Александр Сергеевич чуть ли не в одиночку создал новый литературный язык и заставил говорить на нем всю страну. "Почему Пушкин - наше все?" - слушайте в...
 
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