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Составлен Топ-15 крупнейших стартап-центров Европы в 2020 году
27.12.2020 17:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В первую тройку городов, где активнее всего развивается стартап-движение в Европе, вошли Лондон, Берлин и Париж. Минск, как и другие города СНГ, в рейтинге отсутствует.
Составители
В первую десятку также вошли Амстердам, Барселона, Мюнхен, Мадрид, Стокгольм, Дублин и Милан.
Как отмечают составители рейтинга, столица Великобритании явно лидирует по количеству новых и активных стартапов, а также количеству и размеру финансирования. Однако составители не исключают, что Лондон может лишиться трона через 3-4 года, когда негативные последствия Брексита станут наиболее очевидны.
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В первую тройку городов, где активнее всего развивается стартап-движение в Европе, вошли Лондон, Берлин и Париж. Минск, как и другие города СНГ, в рейтинге...
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