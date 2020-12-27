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Составлен Топ-15 крупнейших стартап-центров Европы в 2020 году

27.12.2020 17:05 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В первую тройку городов, где активнее всего развивается стартап-движение в Европе, вошли Лондон, Берлин и Париж. Минск, как и другие города СНГ, в рейтинге отсутствует.

Составители рейтинга - онлайн-сообщеcтво европейских стартапов EU-Startups - оценивали европейские города по 2 основным критериям: количество зарегистрированных стартапов за 3 года и инвестиционная активность за последний год.

В первую десятку также вошли Амстердам, Барселона, Мюнхен, Мадрид, Стокгольм, Дублин и Милан.

Как отмечают составители рейтинга, столица Великобритании явно лидирует по количеству новых и активных стартапов, а также количеству и размеру  финансирования. Однако составители не исключают, что Лондон может лишиться трона через 3-4 года, когда негативные последствия Брексита станут наиболее очевидны. 

 
Теги: Минск
 
 
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В первую тройку городов, где активнее всего развивается стартап-движение в Европе, вошли Лондон, Берлин и Париж. Минск, как и другие города СНГ, в рейтинге...
 
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