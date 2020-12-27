Воскресные акции сторонников перемен прошли в разных частях Минска, в некоторых — несколько раз в течение дня

В 141-й день протестов локальные акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия прошли в разных частях Минска, в некоторых — несколько раз в течение дня.





Впервые воскресная акция не была анонсирована в телеграм-каналах.

По информации БелаПАН , участники сегодняшних локальных акций начали их проведение рано утром, еще затемно. Фото и видео с них разместили телеграм-каналы и соцсети. Так, в районе столичных подшипникового и тракторного заводов прошла колонна с бело-красно-белыми флагами, скандируя «Жыве Беларусь!». На улице Маяковского группа местных жителей также с национальными флагами провела утреннюю «совместную зарядку». Затем еще одна группа местных жителей прошла маршем по району. Утренний локальный марш провели жители столичного района Малиновка. Жители Первомайского района выстроились утром вдоль проспекта Независимости в цепь солидарности с бело-красно-белой символикой.

По проспекту Независимости в Минске проехала прекрасная амазонка на красно-белой лошади.

Сторонники перемен провели сегодня акции в минских районах Запад, Сухарево, Кунцевщина, Красный Бор, Чижовка, Медвежино, Тивали, Грушевка, Малиновка, Уручье, Зеленый Луг, Сокол, Лебяжий, Дрозды, Домбровка, Курасовщина, Масюковщина, Лошица.

Жители столичной Осмоловки провели акцию в поддержку задержанных сотрудников белорусского «Пресс-клуба».



Афоризм от жителей Фрунзенского района Минска. Фото читателя tut.by.

Также локальные акции прошли в районе метро Пушкинская (здесь встретились две колонны протестующих) и Спортивная, Минского велозавода, а также на улицах Максима Богдановича, Янки Мавра, Розы Люксембург, Матусевича, Сурганова, Орловская, Логойском тракте.

Акции также состоялись в других населенных пунктах Беларуси: Барановичах (Брестская область), Гомеле, Гродно, Жодино, Ждановичах и Заславле (Минская область), Кобрине (Брестская область), Лиде (Гродненская область), Могилеве; поселках Семково, Солнечный, Тарасово и агрогородке Крупица Минского района.





Судя по сообщениям телеграм-каналов, силовиков на улицах столицы сегодня было немного. Очевидцы сообщили в соцсетях о задержании нескольких человек в минском районе Сокол. О других задержаниях на этот час информации нет.

20-е воскресенье с момента президентских выборов 9 августа сторонники перемен продолжают требовать отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также ответственности за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца воскресные акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши во дворах и районах.