Ржавые дорожные знаки, ямы и лужи в лучах заката. Новые «шедевры» сервиса «Наши дороги»

Источник материала: Tut.by

Как показывают фото, присланные в сервис «Наши дороги» , коммунальным и дорожным службам еще есть над чем работать: знаки на дорогах ржавые и покореженные, улицы в ямах, которые заделывают абы чем, а то и вовсе бросают. Берегитесь, пешеходы и автомобилисты!

В Калинковичах на улице Марата, 50 начал разрушаться водопроводный колодец. Пока на улице нет снега, дыры видны. Страшно подумать, что может произойти, если ямы скроются под осадками…





В Минске на улице Брестской, 57 сделали странный пешеходный переход. Вот перешел пешеход дорогу — и сразу уперся в газон и автостоянку. По зебре ходит много людей, в том числе несовершеннолетние дети, ведь рядом находится лицей № 5.





В столице на улице Южной коммунальники своеобразно уложили тротуарную дорожку: уложили только одну ее часть, дальше людям придется идти по протоптанной дорожке, которая в непогоду превращается в грязное месиво.





Гомель, улица Головацкого. Глядя на состояние дороги, читатель задался риторическим вопросом: «Куда деваются деньги, непонятно…».





Это Могилев, переулок Смирнова, рядом с железной дорогой. Возможно, в свете заходящего солнца небо и лужи смотрятся очень художественно, но этот арт едва ли хорошо оценят водители и пешеходы.





Деревня Волковщина, Воложинский район. В сторону Олехновичей разбита правая сторона проезжей части.





В Бобруйске есть улица Нахимова, вот как выглядит там дорога, объединяющая два района города.





А это Гродно, улица Дарвина, 14−16. Яма красуется в этом месте не один год, наверняка не один бампер был потерян.





В деревне Володьки Молодечненского района дорожные знаки находятся в ужасном состоянии. Очевидец сообщает, что дорожники не обращают на них внимания уже не один год. Кстати, с другой стороны деревни знак тоже ржавый.





Деревня Синегорская Сенненского района Витебской области. Видно, что состояние этой дороги ужасное, даже на машине сложно проехать, не то что пешком идти.





Дорогие читатели, если вы видите в Беларуси дороги, которые требуют ремонта, не проходите мимо: фотографируйте их и присылайте эти кадры в сервис «Наши дороги» . Как показывает практика, после публикации коммунальники и дорожники принимаются за работу.