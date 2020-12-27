IIHF начала расследование в отношении Баскова

Источник материала: АФН

Международная хоккейная федерация начала расследование (IIHF) в отношении председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова.

Об этом говорится в письме IIHF, сообщает Белорусский фонд спортивной солидарности, напоминая, что призвал IIHF рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Баскова в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.

«Дисциплинарная комиссия международной федерации начала расследование относительно председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова», - говорится в сообщении БФСС.

В частности, IIHF рассмотрит «присутствие Баскова на площади Перемен в вечер убийства Романа Бондаренко, участие в агитационных акциях в поддержку режима Лукашенко с использованием Олимпийской символики, демонстративное распитие крепкого алкоголя на фоне Олимпийской символики и давление на спортсменов и сотрудников, выражающих свою гражданскую позицию».

IIHF также сообщила, что после 4 января проведет рабочую встречу по вопросу переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года.