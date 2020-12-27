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Минчане продолжают жаловаться на качество воды

27.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Минчане продолжают жаловаться на качество воды

  • 27.12.2020, 17:19
Минчане продолжают жаловаться на качество воды

В «Минскводоканале» говорят, что возможно ухудшение качества воды до утра 28 декабря.

Читатели tut.by, проживающие в Зеленом Луге, продолжают жаловаться на качество воды из-под крана. Вот так 27 декабря в 10 утра выглядела вода в доме минчанки Натальи, которая живет на улице Тикоцкого Первомайского района Минска.

По словам читательницы, вода коричневого цвета появилась в их кране вчера около полудня. К вечеру ситуация чуть улучшилась, но к 10 утра воскресенья цвет воды снова стал неприятным.

— Запаха у этой воды нет, но, если ее набрать в какой-то сосуд, сразу же появляется осадок, — рассказывает Наталья. — Утром мы дозвонились в «115». Там ответили, что проблема возникла из-за сбоя технологического оборудования. Предупредили: такая ситуация будет до 8 утра 28-го и, возможно, в последующие сутки.

Вчера, продолжает Наталья, к их домам подъезжали цистерны с водой. Сегодня она также оставила заявку на подвоз питьевой воды.

На улице Восточной вода тоже ненадлежащего качества — желтая с осадком. В «Минскводоканале» местным жителям сообщили, что возможно ухудшение качества воды до утра 28 декабря.

Агентству «Минск-Новости» в в УП «Минскводоканал» сообщили, что промывка сетей после вчерашнего сбоя оборудования на насосной станции 2-го подъема «Зеленый луг» завершена.

Там также добавили, что сейчас продолжается мониторинг качества воды, специалисты оперативно реагируют, если поступают обращения от жителей. Сегодня жалобы единичны и не носят системного характера.

Напомним, в субботу, 26 декабря, у жителей Советского и Центрального районов Минска возникли проблемы с качеством воды. Причина — сбой в работе насосного оборудования. К вечеру в официальном Telegram-канале Мингорисполкома появилась информация о том, что в краны потребителей пострадавших районов начала возвращаться нормальная вода. При этом отмечалось, что промывка сетей продолжается.

Параллельно с этим, говорилось в сообщении, автоцистерны будут поставлять питьевую воду в пострадавшие районы до полного устранения проблемы. Одновременно продолжится дополнительный лабораторный контроль качества водопроводной воды в этих кварталах.

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Теги: Минск
 
 
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В «Минскводоканале» говорят, что возможно ухудшение качества воды до утра 28 декабря.
 
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