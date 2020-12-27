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Восемь рецептов печенья из разных стран, которые приятно печь, дарить и получать в подарок

27.12.2020 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Восемь рецептов печенья из разных стран, которые приятно печь, дарить и получать в подарок

  • 27.12.2020, 17:12
Восемь рецептов печенья из разных стран, которые приятно печь, дарить и получать в подарок

Ассорти печенья — отличный подарок на Новый год или Рождество.

Новогодние праздники ассоциируются с запахами елки, мандаринов и пряного печенья. Ведь именно в это время жители разных стран пекут свое традиционное печенье, чтобы порадовать близких сладкими подарками, пишет nv.ua.

Хотя традиция дарить на Рождество и Новый год коробочки разнообразного ароматного печенья более популярна в Европе, никогда не поздно завести новые традиции, тем более столь приятные. Именно поэтому мы собрали восемь рецептов праздничного печенья разных стран, которые вместе создадут отличное подарочное ассорти для вас и ваших близких.

Имбирные пряники


Самое традиционное печенье, популярное во всех странах мира — имбирные человечки, запах которых все любят настолько, что воспроизводят его в аромасвечах и дифузорах. К тому же эти пряники ну очень презентабельные, а украшая их глазурью, можно проявить индивидуальный подход и творческие порывы.

Николайчики

Хотя праздник святого Николая уже прошел, вкусные николайчики можно готовить хоть и всю зиму. Тем более можно выбрать любимый вид этого печенья: шоколадное, лимонное или классические.


Хворост

Традиционным печеньем в Бессарабии, без которого не обходится ни один праздник, в том числе Новый год, является хворост. Это тонкое и хрустящее печенье не оставит вас равнодушными и разнообразит европейскую песочную классику.


Датские веночки

Европейское рождественское печенье довольно похоже друг на друга: в основе — песочное тесто, в качестве секретного ингредиента — миндальная мука или целые орехи, а рождественское настроение создает огромное количество этого печенья и обильная пудровая посыпка. Датские веночки — самый простой и наименее пряный вариант европейского рождественского печенья для любителей простых рецептур.


Шведское печенье

Этот вариант рождественской выпечки гораздо более яркий чем датский, ведь перед выпеканием будущие печенюшки обваливаются в цветном сахаре, которым мы привыкли посыпать куличи. Такие украшения добавляют пряному печенью с цедрой и кардамоном цвета и праздничности.


Ванилькипферль

Это нежное печенье в виде полумесяца под огромным слоем сахарной пудры немного диссонирует со сложным названием. Хотя корень слова многообещающе содержит «ваниль». И хотя исторически печенье создавалось в виде полумесяца в честь победы над османским войском, уже много лет этот десерт во всей Австрии и Германии ассоциируется исключительно с атмосферными зимними праздниками.


Туррон

Испанские турроны — не совсем печенье, а скорее нуга, однако в этой жаркой стране именно они играют роль главного рождественского десерта. Приготовить его совсем несложно, ведь вам понадобится всего три ингредиента. Но в то же время, туррон сможет разнообразить ассорти печенья в ваших подарочных коробочках.


Австралийский десерт Миллионер

Последняя точка подборки печенья — далекая Австралия, где готовят десерт из песочного печенья, карамели и шоколада. Именно Миллионер стал прототипом для палочек твикс, а потому точно порадует всех, кого вы захотите угостить этим десертом. К тому же, его можно порционно нарезать и добавить к остальному печенью.


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