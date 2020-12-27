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Вокруг Земли за два часа: Китай испытал прототип гиперзвукового двигателя

27.12.2020 18:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай успешно испытал прототип гиперзвукового двигателя, что позволит летательному аппарату обогнуть Землю за два часа.
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Отчет об испытаниях опубликовали ученые из Китайской академии наук (CAS) в журнале Chinese Journal of Aeronautics

Ведущий автор исследования Цзиан Цзунлинь заявил, что разработка его команды послужит основой для создания многоразовых орбитальных космопланов и гиперзвуковых самолетов нового поколения. 

Двигатель работает на чистом водороде а в его конструкции использованы неназванные особые сплавы. Их создали специально для sodramjet, поскольку применяемые в ракетно-космической отрасли металлы с трудом выдержали бы температуры, возникающие в новом ПВРД. Устройство испытанного прототипа разительно отличается от известных схем гиперзвуковых прямоточных двигателей. 

Инженеры и ученые Китайской академии наук проводили эксперимент в гиперзвуковой аэродинамической трубе, способной создавать скорость воздушного потока до 9 чисел Маха. Это примерно равно 11 тысячам километров в час. Показатели прототипа во время испытаний были стабильными — он работал как положено. В ходе экстраполяции результатов измерений ученые сделали вывод, что sodramjet будет стабильно разгоняться и эффективно работать на скорости до 16 чисел Маха. А это уже примерно 19,5 тысяч километров в час, то есть весь экватор летательный аппарат с таким двигателем облетит чуть более, чем за два часа, цитирует статью Naked Science.
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Чтобы проверить теоретические выкладки придется дождаться постройки более мощной аэродинамической трубы. Ну а до практического применения sodramjet может и вовсе никогда не дойти. Да, реализованная китайскими учеными схема демонстрирует потрясающие показатели. Фактически, чем быстрее такой двигатель летит, тем эффективнее он работает. Однако использованные в его конструкции материалы выдержали лишь кратковременные эксперименты. Как они поведут себя при полетах длительностью в десятки минут — предсказать пока трудно.
 
 
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Китай успешно испытал прототип гиперзвукового двигателя, что позволит летательному аппарату обогнуть Землю за два часа.
 
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