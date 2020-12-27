2020 год поставил рекорд по числу обнаруженных на берегу дельфинов в Крыму

Источник материала: Ежедневник

В 2020 году на берегу Крыма было найдено на треть больше дельфинов, чем в другие годы.

С начала 2020 года в Крыму нашли 661 дельфина, выбросившегося на берег. Это наибольшее количество с 2017 года, когда на полуострове начали вести статистику таких случаев (всего зафиксировано 1847 случаев).

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на учредителя центра спасения дельфинов "Безмятежное море" Анастасию Коростелеву.

Животные попадают на сушу как погибшими, так и живыми. Обычно экологи находят 400-440 дельфинов в год.

По словам специалиста, в 2020 году случаи выброса живых дельфинов были редкими, всего 18 особей, включая больных и запутавшихся в сетях. Четверых млекопитающих удалось сразу спасти, еще четверым была оказана медицинская помощь. Остальные погибли, так как их нашли слишком поздно.

"Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно", – уточнила Коростелева.

Наибольшее количество смертей дельфинов фиксировалось во время активного промышленного рыболовства. У большинства из них наблюдались характерные повреждения.