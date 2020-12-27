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2020 год поставил рекорд по числу обнаруженных на берегу дельфинов в Крыму
27.12.2020 18:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В 2020 году на берегу Крыма было найдено на треть больше дельфинов, чем в другие годы.
С начала 2020 года в Крыму нашли 661 дельфина, выбросившегося на берег. Это наибольшее количество с 2017 года, когда на полуострове начали вести статистику таких случаев (всего зафиксировано 1847 случаев).
Об этом
Животные попадают на сушу как погибшими, так и живыми. Обычно экологи находят 400-440 дельфинов в год.
По словам специалиста, в 2020 году случаи выброса живых дельфинов были редкими, всего 18 особей, включая больных и запутавшихся в сетях. Четверых млекопитающих удалось сразу спасти, еще четверым была оказана медицинская помощь. Остальные погибли, так как их нашли слишком поздно.
"Выбросы живых животных отмечались реже в этом сезоне. Живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детенышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. Четверо животных были успешно освобождены из сетей, еще четверым мы оказывали медицинскую помощь, об остальных, к сожалению, нам сообщили слишком поздно", – уточнила Коростелева.
Наибольшее количество смертей дельфинов фиксировалось во время активного промышленного рыболовства. У большинства из них наблюдались характерные повреждения.
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В 2020 году на берегу Крыма было найдено на треть больше дельфинов, чем в другие годы.
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