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Как загадать желание на Новый год, чтобы оно обязательно сбылось
Источник материала: Tut.by
Проблема с планированием и загадыванием желаний под бой курантов только одна: они всегда отлично выглядят в теории, но как доходит до дела — находится тысяча и одна причина, чтобы перенести, забыть, передумать. Часто ответом на вопрос, почему же снова ничего не получилось, бывает ответ: мне было лень. Но дело в том, что лень — это не какое-то существующее само по себе состояние, лень — это реакция. Другими словами, лень — это отсутствие желания. Согласитесь, звучит иначе. Если лень как будто говорит, что вы вот такой вот слабовольный бесхарактерный человек, ничего не поделать, то с отсутствием желания можно как-то работать.
Чего я хочу на самом деле?
Это самый главный вопрос, который вы должны задать себе. Это желание, эта цель должна быть только вашей, и вы должны действительно сильно хотеть. На энергии желания можно свернуть горы. Но важно отделить ваши желания от ожиданий социума, желаний ваших близких и других ложных целей, которыми, на самом деле, мы нашпигованы под завязку.
Психологи рекомендуют такое упражнение для определения своих собственных желаний. На листе бумаги запишите в столбик все «надо» в своей жизни. Например, ходить на работу, быть эффективным сотрудником, ежедневно готовить свежий ужин, и т.д. А напротив каждого утверждения запишите, кому именно это на самом нужно. Вам откроется много интересного.
Родители могут хотеть, чтобы вы побыстрее начали рожать им внуков, начальник может хотеть, чтобы вы взяли больше нагрузки за ту же оплату, партнер может хотеть, чтобы вы уделяли ему больше времени… А чего хотите вы? Если представить, что все возможно, что бы вы делали и выбирали? Именно ваши искренние персональные желания должны стать основой для ваших будущих целей.
Почему еще важно не ставить себе цели «для галочки»? Например, пробежать марафон не потому, что мне этого хочется, а потому, что это стало модным среди моих друзей. В результате достижения «не ваших» целей вы рискуете заработать выгорание и тревожное расстройство.
Позвольте себе пару минут побыть в состоянии всемогущей фантазии, запишите все, что будет приходить вам в голову, потом отложите эти записи и вернитесь к ним через какое-то время с уже «холодной» головой. Что из этого относится к вашей реальной жизни и действительно отражает ваши желания? Таким образом, первое правило правильного загадывания желаний:
4. Масштаб. Соизмеряйте ваши цели с реальностью. За три месяца вряд ли можно гарантированно познакомиться с мужчиной вашей мечты и выйти за него замуж или сильно похудеть (мы же говорим о здоровых процессах).
5. Обязательно запишите ваши желания и цели. На год и на ближайшие три месяца. Ваши руки, глаза и мозг должны поучаствовать в этом процессе вместе.
6. Ставьте перед собой такие цели, которые вам будет интересно достигать. Ничего не выйдет, если вам заранее скучно, неинтересно и плохо. Чтобы было проще, ответьте себе на такие вопросы:
Если у вас есть четкие ответы на эти вопросы — поздравляем, вы на верном пути.
Новая жизнь с 1 января
Итак, вы проделали большую подготовительную работу, распланировали ближайшие 90 дней и проснулись утром 1 января. Что стоит сделать? За утренним кофе подумайте, что уже сегодня вы намерены сделать для достижения своей цели? Даже если вы планировали начать все с понедельника. А вечером, ложась спать, вспомните все то хорошее, что случилось с вами за день, и что именно у вас получилось сделать. И поблагодарите себя за это. Даже если это была одна микрозадача — вы сделали маленький шаг по направлению к вашей цели, а это лучше, чем ни одного шага.
Еще один важный момент, который стоит держать в голове: страх ожидания почти всегда воспринимается нами хуже, чем реальный опыт. Другими словами, вам может быть дискомфортно думать о каких-то изменениях в жизни, но дело в том, что когда вы начнете их совершать, вы будете воспринимать их гораздо спокойнее.
Когда речь идет о постановке целей, мы заранее как будто готовимся всю дорогу страдать. Но это не так! Скорее всего вы как минимум интересно проведете время и узнаете о себе что-то новое. А как максимум достигнете того, о чем на самом деле мечтали.
Дополнительная помощь
Очень часто новые цели и желания сопряжены с изменением или внедрением новых привычек. Чтобы сформировать эти привычки, нужно не только ваше намерение, но и сила — сила самой привычки. Считается, что для того, чтобы сформировать новую привычку, необходимо около 60 дней. Что может помочь не сорваться на этом отрезке?
После того, как завершится ваш отчетный период в три месяца, сверьтесь со своими записями. Возможно, за это время вы поймете, что вашей годовой цели нужна корректировка — и это отлично. Смело переформулируйте ее, ведь у вас уже гораздо больше информации и инструментов в руках, чем в самом начале пути. Возможно, она окажется попросту неактуальной — и это тоже хороший результат, ведь вы попробовали и поняли, что вам это не нужно. Тем четче вы сможете сформулировать новую цель.
И помните, ваш план не должен стать жесткой инструкцией. Это ориентир, который ведет вас к лучшей версии вас, наполняет энергией и желанием двигаться вперед.
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Проблема с планированием и загадыванием желаний одна: они всегда отлично выглядят в теории, но как доходит до дела - пиши пропало.
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