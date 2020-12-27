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Минское «Динамо» пригласило двукратного обладателя Кубка Гагарина и участника Матча звезд КХЛ
Источник материала: Tut.by
Российский нападающий Денис Мосалев заключил контракт с минским «Динамо» до конца сезона, сообщает официальный
У 34-летнего хоккеиста большой опыт игры в КХЛ. Всего в чемпионатах он провел 598 матчей, в которых набрал 218 (116+102) очков.
С ХК МВД в 2010-м форвард дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил «Ак Барсу» (3:4). А с московским «Динамо» Мосалев дважды (в 2012-м и 2013-м годах) выигрывал главный трофей КХЛ.
Сезон 2019/20 Денис провел в «Сочи»: 50 игр, 18 (8+10) очков при показатели полезности «+1».
Также клуб пополнил 25-летний российский форвард Павел Варфоломеев. С сезона 2015/2016 он постоянно играет в КХЛ. В послужном списке нападающего были «Югра», «Металлург» из Магнитогорска, «Торпедо» и «Витязь», в котором форвард провел концовку предыдущего и начало нынешнего сезона.
Всего в КХЛ Варфоломеев сыграл в 225 матчах, набрал 88 (42+46) очков.
В декабре 2017 года был выбран лигой на Матч звезд КХЛ 2018 в команду Дивизиона Харламова, как представитель «Югры».
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Российский нападающий Денис Мосалев заключил контракт с минским «Динамо» до конца сезона, сообщает официальный сайт «зубров».
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