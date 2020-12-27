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«Вольны хор» презентовал новый альбом «Калядны»
Источник материала: Хартия'97
«Вольны хор» презентовал новый альбом «Калядны»
Заряжайтесь праздничным настроением.
«Вольны хор» презентовал свой новый альбом «Калядны». В него вошли пять известных колядных песен из разных регионов Беларуси. Презентация прошла 27 декабря в YouTube.
Cвой предыдущий альбом «Годныя песні» «Вольны хор» презентовал 12 декабря.
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