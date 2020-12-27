Пропагандист, которого благодарил Лукашенко: «Россияне – умные люди. А белорусы – конкретно тупые»

Источник материала: Салiдарнасць

Сотрудник Russia Today Константин Придыбайло, походя, оскорбил целую нацию.





Дело было так. В эфире Соловьев Live обсуждали Алексея Навального. Ведущий пустился в рассуждения по поводу того, что россияне настороженно относятся к своим политикам, которых хвалят на Западе. И тут встрял Придыбайло:

– Просто россияне – умные люди. Если вернуться к теме Беларуси, наверное, о которой нужно поговорить (мы подводим итоги сейчас года), то белорусы – тупые, конкретно тупые люди. Политически безграмотные.

Владимир Соловьев ласково оспорил этот тезис, но за оскорбление Константина Придыбайло даже не упрекнул. Извинений ни от кого из участников программы не прозвучало.

Заметим, что Придыбайло высказался даже не об участниках протестов или противниках Александра Лукашенко, а о целой нации. Да еще и подчеркнув превосходство русских. Если это не разжигание национальной розни, то что?

Но самое интересное в этой истории даже не само высказывание Придыбайло: мало ли по российским просторам бегает разных... чудаков. Важнее контекст.

Именно Придыбайло был тем журналистом, которого Лукашенко благодарил за помощь оказанную в «сложный период» (во время пика протестов, когда с белорусских госканалов уволилось множество сотрудников).

Лукашенко — нашему корреспонденту Косте Придыбайло о российских журналистах в Белоруссии pic.twitter.com/I93b2giivX — RT на русском (@RT_russian) September 1, 2020

Такие вот у правителя Беларуси «помощники». И эта история, на мой взгляд, больше говорит о Лукашенко, делающем ставку на таких вот «придыбайло», чем о самом уроженце Воркуты, когда-то являвшемся ведущим шоу «Добрай ранiцы, Беларусь!».