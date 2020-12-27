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В Гродно раскрыли финансовую пирамиду. Организатор с деньгами скрывается за границей

27.12.2020 19:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно раскрыли крупную финансовую пирамиду, сообщает МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Во время проверки фирмы, которая занималась выдачей займов, милиция выяснила, что ее 33-летний учредитель на самом деле создал пирамиду по привлечению и выдаче кредитов.

Фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагали вносить деньги под высокий процент годовых. Условия были хорошими — и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавали другим клиентам в качестве займов. Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых.

Через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января 2020 года фирма заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли.

В МВД сообщают, что мужчина, обманув около 20 человек, забрал не менее 300 тыс. рублей — и уехал за границу. Сейчас он скрывается.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

 
Теги: Гродно
 
 
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Во время проверки фирмы, которая занималась выдачей займов, милиция выяснила, что ее 33-летний учредитель на самом деле создал пирамиду по привлечению и выдаче...
 
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