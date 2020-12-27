В Гродно раскрыли крупную финансовую пирамиду, пострадали около 20 человек

















"Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов. Выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдачи кредитов", - рассказали в милиции.





В ведомстве уточнили, что фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагалось вносить деньги под 56% годовых.





"Условия были заманчивыми и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались другим клиентам в качестве займов. Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых. В итоге финансовый оборот организации резко возрос", - отметили в МВД.





Через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января этого года фирма заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли и обратились в милицию.





"Установлено, что предприимчивый мужчина, обманув как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем Br300 тыс, после чего скрылся за рубежом. В последующем оперативники выявили около двадцати обманутых человек", - сообщили в ведомстве.





Следователи дали правовую оценку жителю Гродно и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.



