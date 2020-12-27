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В Гродно раскрыли крупную финансовую пирамиду, пострадали около 20 человек

27.12.2020 19:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

33-летний мужчина под видом деятельности финансовой организации создал в Гродно пирамиду по привлечению и выдаче кредитов, пострадали около 20 человек, говорится в сообщении на сайте МВД в воскресенье.





"Проверяя спонсорские организации протестного движения, сотрудники ОБЭП вышли на фирму, которая занималась выдачей займов. Выяснилось, что 33-летний учредитель под видом деятельности финансовой организации создал пирамиду по привлечению и выдачи кредитов", - рассказали в милиции.

В ведомстве уточнили, что фирма начала работать с весны 2014 года. Клиентам предлагалось вносить деньги под 56% годовых.

"Условия были заманчивыми и несколько человек вложили крупные суммы, которые в последующем раздавались другим клиентам в качестве займов. Некоторые вкладчики получали обещанную прибыль и продлевали договоры с фирмой, заключали новые сделки и вовлекали в процесс знакомых. В итоге финансовый оборот организации резко возрос", - отметили в МВД.

Через некоторое время процентные ставки по дивидендам пошли на спад, а в конце января этого года фирма заявила о банкротстве. Вывести свои вклады клиенты не смогли и обратились в милицию.

"Установлено, что предприимчивый мужчина, обманув как минимум семь человек, завладел деньгами на сумму более чем Br300 тыс, после чего скрылся за рубежом. В последующем оперативники выявили около двадцати обманутых человек", - сообщили в ведомстве.

Следователи дали правовую оценку жителю Гродно и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
 
Теги: Гродно
 
 
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33-летний мужчина под видом деятельности финансовой организации создал в Гродно пирамиду по привлечению и выдаче кредитов, пострадали около 20 человек, говорится в...
 
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