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"Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле?

27.12.2020 19:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Страхи/Ошибки": существует ли психосоматика на самом деле?

"Мучают отиты — не хочешь никого слушать", "падает зрение — разочарован в мире", "нашли рак — значит обижался и грыз себя изнутри". Диванные эксперты готовы растолковать и найти причину любой болезни. Где правда, а где ложь? Во что давно пора перестать верить и какие заболевания считать психосоматическими? 

© CC0 / Pixabay / Mizianitka
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Вместе с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии Павлом Зыгмантовичем и психиатром, доцентом кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии Владой Титовой разбираемся, как наша психика влияет на тело и к чему может привести сильный стресс и потрясения.

Мы хотим больше знать о наших слушателях. Пройдите опрос, это займёт всего пять минут и поможет сделать подкасты лучше и интереснее.

1:45 Что же такое психосоматика

3:50 "Святая семерка": болезни с вероятной психосоматической природой

5:00 Как психика влияет на тело и насколько сильна связь между ними

10:00 Психосоматики не существует и это всего лишь когнитивные ошибки нашей психики?

12:05 Как и где искать истинную причину болезни

14:00 Разбираем самые распространенные мифы о психосоматике

14:45 Может ли продолжительный стресс провоцировать болезни

16:30 Правда ли, что во время войн из-за сильного потрясения женщины теряли возможность иметь детей

20:00 Как положительный настрой влияет на выздоровление онкобольных

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
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