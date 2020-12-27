Ярослав Романчук памяти Леонида Заико. «Вы посеяли столько, что на тысячи жизней хватит»

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«Леонид Федорович Заико ушел от нас . Мой любимый Учитель. Настоящий друг. Интеллектуальный отец. Кристальной честности учёный. Гражданин с железобетонным ценностным стержнем внутри».

— Федорович. Мэтр. Аристократ духа. Ценитель настоящего в искусстве. Светлая голова. Самый современный мыслитель. Тонкий ценитель культуры и прекрасного. Жизнелюб. Правдоруб. Добряк. Сама толерантность, словесная филигранность. Библиофил. Труженик. Рокер, — написал Ярослав Романчук. — Я не знаю другого с таким изящным чувством юмора и самоиронии.

С ним увлекательно и познавательно было обсуждать макроэкономику и рок музыку, Канта и Кейнса, геополитику и звезды. Он играл на пианино, мастерски жонглировал цифрами, глубоко препарировал сложные проблемы мироздания.

Не знаю другого с таким же широким кругозором. Для него всегда в авторитете — наука, правда, факты и здравый смысл. Скепсис и ирония, постоянное тестирование нового.

«Не сотвори себе кумира» — это про Леонида Фёдоровича. «Не болей властью» — про моего любимого Мэтра. «Не вешай нос», — любил подбадривать Фёдорович.

Мы познакомились в далёком 1994 году. Ехали из Минска в одном купе вагона в Германию. Я — «зелёный» предприниматель с умными книгами и тысячей вопросов. Он — известный учёный экономист. Мы поселились с одной комнате. Это была судьба. Больше мы не расставались.

Центр «Восток-Запад» и его закрытие властями в 1996 году. За правду, научный подход и принципиальность. Леонид Фёдорович принял удар на себя. Достойно, уверенно, честно.

Потом начался Аналитический центр «Стратегия». Почти на четверть века. Настоящее горнило для интеллектуальной элиты нации. Думали, творили, писали статьи и книги, проводили конференции и круглые столы, школы и тренинги — всё то, что делают независимые учёные, интеллектуалы и творцы.

Леонид Фёдорович был мозгом, мотором, сердцем «Стратегии». Объединял, привлекал лучших, умных, дерзких — давал право голоса и шанс самовыражения. Фёдорович умел учить, увлекая, раскрывая таланты.

Ни капельки высокомерного менторства, никакой должностной заносчивости. Идеальный Учитель. Он первым осваивал интернет. Он без проблем перешёл на Zoom, был на волне передовых технологий.

Мы вместе писали книги и статьи. А сколько мы вместе провели школ, интеллектуальных лагерей, круглых столов и мозговых штурмов… Леонид Фёдорович был душой каждого мероприятия, заводилой каждой компании. Он умел примирять позиции и модерировать конфликты.

Именно он чуть ли не каждый день говорил мне «Ярослав Чеславович, а вы читали/слушали…..?» Ненасытная жажда знаний, препарирование нового, тестирование традиционного — и непременно полёт мысли в будущее. Обязательный оптимизм. Органичная самоирония и добрый блеск в глазах от удачных слов, образов и предложений.

Дорогой друг, любимый учитель, для меня вы никогда не умрёте. Вы посеяли столько, что на тысячи жизней хватит. Я буду начинать день с диалога с вами.

Буду просить вашего совета, ждать ваших советов и рекомендаций. Буду улыбаться вашим шуткам. Буду включать микрофон, чтобы заявить на весь мир «Добрый день, дорогие друзья! С вами наш любимый мэтр, Леонид Фёдорович Заико».

Пожалуйста, подключайтесь, находите время на нас. Конечно, у вас сейчас серьезная компания на Небе. Есть, с кем обсудить любую повестку дня, с кем пошутить. Я сделаю все, чтобы жило ваше дело, ваши идеалы.

Да, простите, если слишком редко я говорил, что люблю вас! Ну, я уверен, вы это и без слов понимали.