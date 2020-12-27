Леонид Заико. Избранное. «Заработать миллион может каждый дурак...»

Источник материала: Салiдарнасць

Этому эксперту можно было задавать любые вопросы про экономику и политику. Леонид Заико — профессор, кандидат экономических наук, руководитель Аналитического центра «Стратегия».





Леонид Заико доступно объяснял самые сложные процессы в экономике и делился знаниями, как работают деньги. Его искрометное чувство юмора и ирония были той приправой, которые делали интересным каждое его интервью. 27 декабря он ушел из жизни . Покойтесь с миром, дорогой Леонид Федорович! Вспоминаем цитаты из ваших интервью разных лет.

Как приумножить доходы

— Но главное никогда деньги в одном банке и в одной денежной единице держать не надо. Никогда, запомните это! И относитесь с большим опасением к тем, кто предлагает высокие проценты. Как правило, банки накануне разорения ищут наличность и именно они предлагают какие-то невероятно высокие проценты.

— Заработать миллион может каждый дурак, а приумножить — только профессионал. Знаете, какое самое выгодное вложение денег? Образование детей. Японцы давно это выяснили. Моим соседям сын построил дом и машину купил.

— На сегодняшний день сбережения население может переводить только в недвижимость, в валюту (лучше в доллары, чем в евро) и во что-то экзотическое, вроде картин или предметов старины (из последних интервью Заико – прим. «С»).

Что следует сделать для развития бизнеса в Беларуси

— Первый пункт — дайте бизнесу землю. Второй — продайте за символическую сумму арендованные площади. Третье — регистрируйте предприятия, если доход превышает тысячу долларов в месяц.

Рынок не прощает ошибок. Хоть раз видели, чтобы президент купил что-то у предпринимателя? Или надел вещь, купленную на Жданах в секонд-хэнде? Леонид Заико, экономист

— В кризис люди обычно начинают придумывать какие-то проекты. И у тех, кто стартует в сложных условиях, этот старт чаще всего получается.

Что делать, чтобы на пенсии жить безбедно

— Я говорю своим аспирантам: «Делайте две вещи. Первое — старайтесь не быть наемным работником, потому что никогда не будете богатым. Вторая вещь — никогда не живите в одной стране, ибо будете однополюсным идиотом». Вы сами должны решить, когда вам прекратить работать на кого-то — в 40 или 70 лет.

— Делайте все возможное, чтобы не жить на пенсию! Я это очень рекомендую. Человек чувствует себя экономически независимым, когда у него есть два-три источника дохода — равноценных или близких.

Можете сдавать недвижимость или на депозиты сбережения положить. На самом деле, если бы те деньги, которые мы отдаем в Фонд социальной защиты населения (35 процентов), люди забирали и конвертировали в валюту, они смогли бы на проценты жить лучше, чем на пенсию.

О ситуации в стране после президентских выборов-2020

— Не питайте никаких иллюзий, он (Лукашенко —прим. «С») сейчас в самом страшном положении из всех жителей Минска. В самом жутком, когда в воскресенье по утрам надо, чтобы приехали десять бронетранспортеров, чтобы видеть то, как люди над тобой издеваются, и при этом продолжать по телевидению давать какие-то комментарии… Это все вызывает чувство жалости и горечи.

— То, что сейчас происходит в Беларуси — это агония номенклатуры и тех, кто «оседлал» белорусский бюджет и сделал из Беларуси страну крайне низкого жизненного уровня. Для них это агония, для них нет выхода. Конечно, они будут спасаться как-то, но, ребята, другого пути нет.

О предложениях поработать в правительстве

— Леонид Федорович, если бы вас пригласили на работу в правительство, вы бы согласились?

— Только премьер-министром. Когда у уважаемого мной Григория Явлинского спрашивали, пошел бы он в правительство, он отвечал: «Я пошел бы. Ну, а что? Они будут воровать, а я на атасе стоять?». Я вот тоже не хотел бы стоять на атасе. (Улыбается).

Когда ко мне обращались с подобными предложениями, я сказал: «Не беспокойте по мелочам. Только когда решите, что премьер-министром».

О любви

— Без любви нельзя. Нужно постоянно быть влюбленным. Сначала мы любим свою профессию, потом — женщин. А когда женщин уже любить не можем, как говорил Олег Табаков, начинаем любить природу…

О том, как начать жизнь сначала

— Я был проректором института, писал какую-то не самую интересную научную продукцию. И потом сказал себе: «Все, парень, хватит!» Должности развращают. Я когда ушел, у меня сразу и публикации другие пошли. И роман со Всемирным банком случился.

Тогда была средняя зарплата в стране 30 долларов, а у меня — 1500. Деньги были омерзительно большие. Выяснилось, что можно за год купить и машину, и квартиру.

Что делать тем, у кого маленькие доходы

— Если у вас доходы маленькие, можно сделать одно из двух: экономить либо увеличить свои доходы. Каждый выбирает свое.

Я выбрал рост доходов. Потому что с научной экономической точки зрения это выгоднее. Человек не загоняется в угол. И я рекомендую вашим читателям иметь 3-4 постоянных источника доходов. Это может быть заработная плата, алименты от богатого мужа. Можно сдавать бабушкину квартиру в аренду. Если хотите, подрабатывайте таксистом на своем автомобиле.

Человек, который живет на один источник дохода, будь то зарплата, пенсия или стипендия, — он раб. Леонид Заико, экономист

— Бывает, коллеги-преподаватели спрашивают, как выжить. Я рассуждаю так. Что нам нужно? Чашечка кофе, хороший собеседник, книга. Нам не нужны джипы или квартиры с евроремонтом. У меня есть знакомые банкиры, живут в больших квартирах с евроремонтом. Но там скучно. Там хреново. А когда у вас есть друзья, и вы сами живете жизнью веселой — это ли не самое важное?

В материале использованы цитаты из интервью Леонида Заико «Салідарнасці», программе «Примус», «Народной воле», «Завтра твоей страны».