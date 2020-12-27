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Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа

27.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа

  • 27.12.2020, 19:16
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Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа

Saudi Aramco объявила об открытии четырех новых месторождений.

Саудовская Аравия объявила об открытии четырех новых месторождений нефти и газа в различных районах королевства. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает информационное агентство SPA со ссылкой на министра энергетики страны Абдель Азиз бен Сальмана Аль Сауда, передает korrespondent.net.

По его словам, обнаружившая новые залежи нефти и газа компания Saudi Aramco "работает над определением площади и размеров обнаруженных месторождений и оценкой количества нефти, газа и конденсата в них".

"Нетрадиционная нефть была обнаружена на месторождении Эр-Риш к северо-западу от Дахрана, – сказал министр. – Там в скважине №2 ежедневно извлекается 4 452 баррелей легкой арабской нефти и 3,2 млн куб.х футов (90 614 куб. м) газа в день. В целях определения масштабов месторождения компания пробурила скважины №3 и №4".

Он добавил, что первичная добыча из скважины №3 на Эр-Рише составила 2 745 баррелей в день того же качества нефти, а также 3 млн куб. футов (84 950 куб. м) газа в день. Добыча легкой нефти из скважины №4 на Эр-Рише достигла 3 654 баррелей в сутки, при этом объем газа составили 1,6 млн куб. футов (45 307 куб. м) в сутки.

Кроме того, рассказал министр, нетрадиционный газ был также обнаружен в двух скважинах к юго-западу от месторождения Гауар. В первой скважине Эль-Минаххаз извлекается 18 млн куб. футов (порядка 510 тыс. куб. м) газа в сутки наряду с 98 баррелями конденсата. Добыча газа из второй скважины Эс-Сахба составляет 32 млн куб. футов (906 тыс. куб. м) в сутки.

Наряду с этим, по словам министра, нефть была обнаружена в скважине Эль-Аджрамия к северо-западу от Рафха в северном пограничном районе, где тестовые испытания привели к добыче 3 850 баррелей нефти в сутки.

"Открытие в Эр-Риш имеет особое значение, поскольку оно доказало возможность добычи очень легкой арабской нефти из горной формации Тувайк (Джебель-Тувайк)", – отметил министр.

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Saudi Aramco объявила об открытии четырех новых месторождений.
 
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