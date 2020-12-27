|
СМИ: Чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска
Источник материала: Хартия'97
СМИ: Чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска
Поиски альтернатив идут полным ходом.
Президент ИИХФ Рене Фазель до сих пор официально не отменил чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Но поиски альтернатив идут полным ходом. Лучшие шансы на проведение турнира – Латвия (Рига), Чехия (Прага) и Словакия (Братислава).
Отмечается, что глава ИИХФ хочет сообщить о переносе турнира Александру Лукашенко лично, сообщает
Латвийская федерация может взять на себя проведение всего Кубка мира, но у нее есть только одна арена, вмещающая около 10000 зрителей.
«Если все-таки будет возможно, что зрители будут допущены в ограниченном количестве, то мы зависим от большой арены», – сказал Фазель.
Если, например, в соответствии с официальными правилами будут доступны только половина мест, то размер арены станет решающим фактором – и тогда необходимы две площадки.
Также возможен перенос турнира в Прагу и Братиславу или их комбинация. В этих странах есть арены нужного размера.
«При данных условиях чемпионат мира в Чехии или Словакии не может быть исключен», – сказал Фазель.
Президент ИИХФ исключает проведение чемпионат мира по хоккею в Скандинавии в 2021 году. Его официальная причина очевидна: в 2022 году чемпионат мира пройдет в Финляндии, в 2025 году – в Швеции
Ранее стало известно о том, что в отношении председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова дисциплинарная комиссия ИИХФ начала расследование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поиски альтернатив идут полным ходом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)