|
Звезда белорусской оперы Маргарита Левчук выступает в дворце Радзивиллов
Источник материала: Хартия'97
Звезда белорусской оперы Маргарита Левчук выступает в дворце Радзивиллов
Онлайн-трансляция.
Прямо сейчас в дворце Радзивиллов в Неборуве (Польша) выступает звезда белорусской оперы Маргарита Левчук.
Концерт организовал Белорусский фонд культурной солидарности. Собранные средства пойдут на поддержку белорусских культурных деятелей и их новые проекты.
Инициатором концерта является князь Матей Радзивилл.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Онлайн-трансляция.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)