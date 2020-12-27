Да будет снег? Синоптики сделали прогноз на новогоднюю ночь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Начало следующей недели, по прогнозам синоптиков, выйдет достаточно теплым, об этом сообщили в Белгидромете.

В понедельник будет облачно с прояснениями, пройдут осадки в виде мокрого снега. Слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью составил от 0 до 5 градусов мороза, днем – до +6°C. Из-за усиления ветра до 15-20 метров в секунду во многих районах республики синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В целом же положительные значения температур, по прогнозам специалистов Белгидромета, столбики термометров будут фиксировать практически всю неделю. В эти дни погода будет слегка неустойчивой: то оттепель, то легкий морозец.

В последний день года, 31 декабря, согласно прогнозу, будет до +4°C и, вероятно, снег с дождем, ночью температура воздуха составит от -3°C.

Однако прогноз, поясняют в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, пока предварительный.

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