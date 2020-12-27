Власти США официально разрешили Санта-Клаусу летать в космос

Источник материала: ОНТ

В США Санта-Клаусу официально разрешили совершать коммерческие полеты на Международную космическую станцию. Об этом информирует Федеральное управление гражданской авиации США.

В управлении отметили, что Санта-Клаус дал согласие летать в маске, чтобы тем самым дать хороший пример людям, которые путешествуют в праздничный сезон.

Фото: Armytimes

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