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37 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Камеруне
Источник материала: ОНТ
27 декабря на западе Камеруна произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате аварии погибли как минимум 37 человек. Об этом
Ранним утром грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились порядка 70 пассажиров. 37 человек погибли, еще 18 были серьезно травмированы.
Уточняется, что люди в автобусе возвращались с рождественских праздников, некоторые ехали к родственникам для встречи Нового года.
По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки водителя автобуса. Расследование продолжается.
Фото: Reuters
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27 декабря на западе Камеруна произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате аварии погибли как минимум 37 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой...
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