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37 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Камеруне

27.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

37 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Камеруне

27 декабря на западе Камеруна произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате аварии погибли как минимум 37 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Ранним утром грузовик столкнулся с автобусом, в котором находились порядка 70 пассажиров. 37 человек погибли, еще 18 были серьезно травмированы.

Уточняется, что люди в автобусе возвращались с рождественских праздников, некоторые ехали к родственникам для встречи Нового года.

По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки водителя автобуса. Расследование продолжается.

Фото: Reuters

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27 декабря на западе Камеруна произошло ДТП с участием грузовика и автобуса. В результате аварии погибли как минимум 37 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой...
 
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