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В английской футбольной премьер-лиге стартовал 15-й тур: «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» сыграли вничью

27.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В английской футбольной премьер-лиге стартовал 15-й тур: «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» сыграли вничью

В английской премьер-лиге стартовал 15-й тур. Накануне состоялись несколько важных матчей, который повлияли на борьбу за лидерство в чемпионате.

В центральном поединке тура «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» сыграли вничью – 2:2. Осечкой конкурентов воспользовался «Эвертон», который с минимальным счётом одолел «Шеффилд Юнайтеде» и вышел на второе место в чемпионате. Отметим успех футболистов «Арсенала». Сезон у «канониров» получается неудачным, но в принципиальном матче с «Челси» они одержали победу со счетом 3:1. В 15-м туре лидер турнирной таблицы «Ливерпуль» сыграет с «Вест Бромвичем». У команды Юргена Клоппа 31 балл. На два очка меньше у «Эвертона».

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В английской премьер-лиге стартовал 15-й тур. Накануне состоялись несколько важных матчей, который повлияли на борьбу за лидерство в чемпионате. В центральном...
 
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