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Операция «31-е» у военных: без поздравлений не останется никто!
Источник материала: ОНТ
И еще одно спецзадание под Новый год, уже для военных. Представьте, что подарок Дед Мороз доставит не на санях, а, например, на танке или истребителе. Операция «31-е» дает понять: без поздравлений не останется никто!
Подробности – в ролике.
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И еще одно спецзадание под Новый год, уже для военных. Представьте, что подарок Дед Мороз доставит не на санях, а, например, на танке или истребителе. Операция «31-е»...
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