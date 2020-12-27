Операция «31-е» у военных: без поздравлений не останется никто!

Источник материала: ОНТ

И еще одно спецзадание под Новый год, уже для военных. Представьте, что подарок Дед Мороз доставит не на санях, а, например, на танке или истребителе. Операция «31-е» дает понять: без поздравлений не останется никто!

Подробности – в ролике.





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