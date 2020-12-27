Новый год будет с дождем и плюсовой температурой

Источник материала: ОНТ

Дождливый Новый год синоптики прогнозируют в этот раз в Беларуси. Снег и небольшой гололёд нас ждет только сегодня.





Сейчас на улице до -6°C. Но уже ближе к главной ночи в году температура будет плюсовой – до +2°C, а то и +4°C и с дождём. Приблизительно, как встречали 2020-й. Единственное, что радует – первая неделя января может оказаться снежной. Хотя белорусские горнолыжные курорты уже работают. Хватает искусственного снега, благо ночью температура не дает ему таять.

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