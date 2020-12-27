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Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покидает клуб и возвращается в НХЛ

27.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покидает клуб и возвращается в НХЛ

Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покидает клуб и возвращается в Национальную хоккейную лигу.

27-летний канадец получил вызов в тренировочный лагерь своей команды «Вегас Голден Найтс». В составе «Динамо» Мёрфи провёл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач при показателе полезности +4. За семь сезонов в НХЛ канадский игрок сыграл 175 матчей, в которых заработал 43 бомбардирских балла. 

Фото: hcdinamo.by

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Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покидает клуб и возвращается в Национальную хоккейную лигу. 27-летний канадец получил вызов в тренировочный лагерь своей...
 
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