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Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покидает клуб и возвращается в НХЛ
Источник материала: ОНТ
Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покидает клуб и возвращается в Национальную хоккейную лигу.
27-летний канадец получил вызов в тренировочный лагерь своей команды «Вегас Голден Найтс». В составе «Динамо» Мёрфи провёл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал шесть голевых передач при показателе полезности +4. За семь сезонов в НХЛ канадский игрок сыграл 175 матчей, в которых заработал 43 бомбардирских балла.
Фото: hcdinamo.by
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Защитник минского «Динамо» Райан Мёрфи покидает клуб и возвращается в Национальную хоккейную лигу. 27-летний канадец получил вызов в тренировочный лагерь своей...
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