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Режиссер Роберт Родригес сыграл соло на гитаре для малыша Йоды
Источник материала: ОНТ
Кинорежиссер Роберт Родригес разместил в Twitter видеозапись, на которой он играет на гитаре для малыша Йоды – одного из главных героев сериала «Мандалорец».
На записи кукольный персонаж трясет ушами, качает головой и щурится от удовольствия.
Роберт Родригес режиссировал шестую серию второго сезона «Мандалорца».
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Кинорежиссер Роберт Родригес разместил в Twitter видеозапись, на которой он играет на гитаре для малыша Йоды – одного из главных героев сериала «Мандалорец». На...
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