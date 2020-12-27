Режиссер Роберт Родригес сыграл соло на гитаре для малыша Йоды

Источник материала: ОНТ

Кинорежиссер Роберт Родригес разместил в Twitter видеозапись, на которой он играет на гитаре для малыша Йоды – одного из главных героев сериала «Мандалорец».

На записи кукольный персонаж трясет ушами, качает головой и щурится от удовольствия.

Роберт Родригес режиссировал шестую серию второго сезона «Мандалорца».

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