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В Новый год стать волшебником для детей может стать каждый с помощью «Елки желаний»

27.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Новый год стать волшебником для детей может стать каждый с помощью «Елки желаний»

В канун Нового года чудеса и подарки ждут все! Добрым волшебником для деток, которые оказались в трудной жизненной ситуации: имеет инвалидность, живет в малообеспеченной, многодетной, опекунской или неполной семье может стать каждый с «Елкой желаний» белорусского Красного Креста.


Одна из таких разместилась в главном универмаге страны. Наушники, пазлы, коньки, фонарик, чтобы не бояться темноты. Такие маленькие желания для взрослых, но такие большие мечты! На каждой открытке! Чтобы праздник пришел в каждый дом, «Елки Желаний» ждут всех неравнодушных по всей стране. В торговых центрах, бизнес-центрах, отелях, кинотеатрах. Многие подарки отправятся в предновогоднее путешествие уже завтра!

Благотворительный марафон Красный Крест проводит ежегодно. В этом – вниманием и подарками одарят 10 тысяч детей!

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В канун Нового года чудеса и подарки ждут все! Добрым волшебником для деток, которые оказались в трудной жизненной ситуации: имеет инвалидность, живет в...
 
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