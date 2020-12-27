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Российский форвард Илья Ковальчук возвращается в КХЛ
Источник материала: ОНТ
Известный российский форвард Илья Ковальчук возвращается в Континентальную хоккейную лигу.
37-летний нападающий подписал двухлетний контракт с омским «Авангардом». В прошлом сезоне Ковальчук успел сыграть в составе сразу трёх команд НХЛ: «Лос-Анджелеса», «Монреаля» и «Вашингтона». Ранее капитан сборной России уже выступал в КХЛ и провёл шесть сезонов за СКА из Санкт-Петербурга, с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина.
Фото: nhl.com
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Известный российский форвард Илья Ковальчук возвращается в Континентальную хоккейную лигу. 37-летний нападающий подписал двухлетний контракт с омским...
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