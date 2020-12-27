Источник материала: ОНТ

Биткоин сегодня взял «новый максимум». Криптовалюту оценили больше чем в 28 тысяч долларов – столько она не стоила никогда раньше.





Вот и результат, над которым так долго иронизировали финансисты. С начала года биткоин вырос в цене на 270%. И если бы разработчики криптовалюты были объединены в корпорацию, сейчас она стала бы 13-й по величине капитализации в мире. Обогнав даже привычную платежную систему Visa.

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