Работники фабрики на Кубе украли почти полторы тонны сыра

Источник материала: ОНТ

На Кубе были арестованы четыре работника фабрики, перевозившие в машине свыше 670 кг сыра. Как выяснилось, мужчины украли его с предприятия, на котором работали. Историю рассказывает Canal Caribe.

По сведениям полиции, банда в общей сложности украла практически полторы тонны сыра. Преступники продавали похищенный продукт на черном рынке. Сыр вывозили с предприятия и прятали в соседних домах, где были оборудованы специальные помещения с холодильником.

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