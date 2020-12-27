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Работники фабрики на Кубе украли почти полторы тонны сыра
Источник материала: ОНТ
На Кубе были арестованы четыре работника фабрики, перевозившие в машине свыше 670 кг сыра. Как выяснилось, мужчины украли его с предприятия, на котором работали. Историю
По сведениям полиции, банда в общей сложности украла практически полторы тонны сыра. Преступники продавали похищенный продукт на черном рынке. Сыр вывозили с предприятия и прятали в соседних домах, где были оборудованы специальные помещения с холодильником.
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На Кубе были арестованы четыре работника фабрики, перевозившие в машине свыше 670 кг сыра. Как выяснилось, мужчины украли его с предприятия, на котором работали....
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