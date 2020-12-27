ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Работники фабрики на Кубе украли почти полторы тонны сыра

27.12.2020 20:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Работники фабрики на Кубе украли почти полторы тонны сыра

На Кубе были арестованы четыре работника фабрики, перевозившие в машине свыше 670 кг сыра. Как выяснилось, мужчины украли его с предприятия, на котором работали. Историю рассказывает Canal Caribe.

По сведениям полиции, банда в общей сложности украла практически полторы тонны сыра. Преступники продавали похищенный продукт на черном рынке. Сыр вывозили с предприятия и прятали в соседних домах, где были оборудованы специальные помещения с холодильником.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Кубе были арестованы четыре работника фабрики, перевозившие в машине свыше 670 кг сыра. Как выяснилось, мужчины украли его с предприятия, на котором работали....
 
Новости дня
Новости разные
 
Работники фабрики на Кубе украли почти полторы тонны сыра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика