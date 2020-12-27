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63-летнюю активистку из Бреста Елену Гнаук задержали в 11-й раз

27.12.2020 20:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанную 27 декабря в Бресте 63-летнюю общественную активистку Елену Гнаук отпустили из милиции без составления протокола.

63-летнюю активистку из Бреста Елену Гнаук задержали в 11-й раз

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, сотрудники милиции задержали пенсионерку около 14 часов на улице Советской. Никаких акций протеста в это время там не было. Для установления личности Гнаук доставили в Ленинский РОВД, откуда примерно в 17 часов отпустили.

«Уже шестое воскресенье подряд милиция задерживает активистку. Всего с начала протестных акций Гнаук задерживали 11 раз», — отметил правозащитник. Он убежден, что сотрудники райотдела милиции знают Гнаук, но демонстрируют, что следят за улицами города.

Гнаук четыре раза судили по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированных массовых мероприятиях). За участие в акции 30 августа пенсионерка была оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей), за акцию 4 октября — арестована на 15 суток, 25 октября — оштрафована на 40 базовых величин (1080 рублей), 15 ноября — оштрафована на 50 базовых величин (1350 рублей).

«Сегодня в Бресте акции протеста прошли в разных частях города: в небо запускались белые и красные воздушные шары, выстраивались цепи солидарности. Около 50 человек с бело-красно-белыми флагами прошли по одной из улиц в микрорайоне Киевка», — сказал Кисляк.

 
Теги: Брест
 
 
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Задержанную 27 декабря в Бресте 63-летнюю общественную активистку Елену Гнаук отпустили из милиции без составления протокола.
 
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