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Жители Грушевки устроили «яблочный марш»
Источник материала: Хартия'97
Жители Грушевки устроили «яблочный марш»
Инсталляция показывает воскресные протесты белорусов.
Жители Грушевки устроили «яблочный марш». Инсталляция показывает воскресные протесты белорусов. Не обошлось без красно-зеленых гранатов в хвосте.
Что примечательно, расположились фрукты на бортике неработающего фонтана, реконструкция которого обошлась в 72 000 000 рублей.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Инсталляция показывает воскресные протесты белорусов.
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