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Жители Грушевки устроили «яблочный марш»

27.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Грушевки устроили «яблочный марш»

  • 27.12.2020, 20:10
  • 1,083
Жители Грушевки устроили «яблочный марш»

Инсталляция показывает воскресные протесты белорусов.

Жители Грушевки устроили «яблочный марш». Инсталляция показывает воскресные протесты белорусов. Не обошлось без красно-зеленых гранатов в хвосте.

Что примечательно, расположились фрукты на бортике неработающего фонтана, реконструкция которого обошлась в 72 000 000 рублей.

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Инсталляция показывает воскресные протесты белорусов.
 
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