Еўразвяз пачаў масавую вакцынацыю ад каронавіруснай інфекцыі

Источник материала: Белсат

Адзіным зарэгістраваным прэпаратам ва ўсіх 27 краінах ЕЗ стала вакцына Pfizer/BioNTech, паведамляе Euronews .

Ад сёння, 27 снежня, Еўразвяз пачынае масавую вакцынацыю ад COVID-19. Пра гэта ў сваім Twitter паведаміла прэзідэнтка Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляйдэн ад 26 снежня:

Today, we start turning the page on a difficult year. The #COVID19 vaccine has been delivered to all EU countries.

Vaccination will begin tomorrow across the EU.

The #EUvaccinationdays are a touching moment of unity. Vaccination is the lasting way out of the pandemic. pic.twitter.com/pYOj5vS2gV