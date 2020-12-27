Невероятный закат в Беларуси. Подборка из Instagram

Источник материала: Onliner

2020 год решил красиво попрощаться с белорусами. Сегодня в разных уголках страны мы наблюдали невероятный закат, который увидеть декабрьским вечером сродни чуду. Розовые, оранжевые и кроваво-красные — такие закаты сегодня запечатлели минчане, витебляне, слутчане, молодечненцы и жители других уголков страны. Мы собрали для вас Instagram-подборку сегодняшнего чудесного вечера, если вы вдруг пропустили эту красоту.