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Невероятный закат в Беларуси. Подборка из Instagram

27.12.2020 20:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

2020 год решил красиво попрощаться с белорусами. Сегодня в разных уголках страны мы наблюдали невероятный закат, который увидеть декабрьским вечером сродни чуду. Розовые, оранжевые и кроваво-красные — такие закаты сегодня запечатлели минчане, витебляне, слутчане, молодечненцы и жители других уголков страны. Мы собрали для вас Instagram-подборку сегодняшнего чудесного вечера, если вы вдруг пропустили эту красоту.

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2020 год решил красиво попрощаться с белорусами. Сегодня в разных уголках страны мы наблюдали невероятный закат, который увидеть декабрьским вечером сродни чуду....
 
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