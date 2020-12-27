ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Космонавты сообщили, что утечка воздуха на МКС продолжается

27.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Космонавты сообщили, что утечка воздуха на МКС продолжается

4
  • 27.12.2020, 20:51
  • 4,544
Космонавты сообщили, что утечка воздуха на МКС продолжается

Сейчас на МКС работают российские, американские и японские космонавты.

Утечка воздуха из российского модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС) продолжается, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА, передает ria.ru.

В среду экипаж сообщал, что давление, которое ранее падало из-за утечки воздуха, стабилизировалось.

В ночь на воскресенье российский космонавт Сергей Рыжиков закрыл люк в "протекающую" промежуточную камеру модуля "Звезда", чтобы проверить герметичность. Через 18 часов он снова открыл люк и сообщил подмосковному Центру управления полетами, что давление в отсеке за это время упало с 730 до 620 миллиметров ртутного столба.

Утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.

Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха.

По словам заместителя руководителя полетом российского сегмента МКС Юрия Гидзенко, в феврале на грузовом корабле "Прогресс МС-16" на станцию будет доставлен специальный ремонтный комплект для окончательной герметизации промежуточной камеры. В декабре исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев сообщил РИА Новости, что экипаж МКС занимается поиском ещё одного места утечки воздуха в промежуточной камере.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас на МКС работают российские, американские и японские космонавты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коні ў падарунак кандыдатам у прэзыдэнты і іншыя скандалы агітацыйнай кампаніі ў Кіргізстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика