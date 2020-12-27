|
Жители Новополоцка и Орши требуют освободить политзаключенных
Источник материала: Хартия'97
Жители Новополоцка и Орши требуют освободить политзаключенных
Регионы Беларуси протестуют ежедневно.
Жители Новополоцка и партизаны Орши требуют освобождения политзаключенных и поздравляют всех белорусов с Новым годом.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Регионы Беларуси протестуют ежедневно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)