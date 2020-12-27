СМИ: Чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Беларуси, но первым об этом узнает Лукашенко

Трибуна со ссылкой на издание Watson, Фазель хочет сообщить о переносе чемпионата мира Александру Лукашенко лично. Как сообщаетсо ссылкой на издание Watson, Фазель хочет сообщить о переносе чемпионата мира Александру Лукашенко лично.





Латвийская федерация может взять на себя проведение всего Кубка мира, но у нее есть только одна арена, вмещающая около 10000 зрителей. Также возможен перенос турнира в Прагу и Братиславу или их комбинация. В этих странах есть арены нужного размера.





Президент ИИХФ исключает проведение чемпионат мира по хоккею в Скандинавии в 2021 году. Его официальная причина очевидна: в 2022 году чемпионат мира пройдет в Финляндии, в 2025 году – в Швеции.