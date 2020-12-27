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Швейцарское издание: Международная федерация хоккея перенесет матчи чемпионата мира 2021 года из Минска
27.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Источник швейцарского издания
Ранее стало известно, что Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от Международной федерации хоккея (IIHF) на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Сообщается, что стороны проведут рабочую встречу после 4 января.
Кроме того, что дисциплинарная комиссия IIHF
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Швейцарское издание: Международная федерация хоккея перенесет матчи чемпионата мира 2021 года из Минска
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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