Швейцарское издание: Международная федерация хоккея перенесет матчи чемпионата мира 2021 года из Минска

Источник материала: Салiдарнасць

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Источник швейцарского издания Watson сообщает, что, возможно, чемпионат мира пройдет только в Риге. Есть и вариант, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава.

Ранее стало известно, что Белорусский фонд спортивной солидарности получил ответ от Международной федерации хоккея (IIHF) на письмо относительно переноса чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Сообщается, что стороны проведут рабочую встречу после 4 января.

Кроме того, что дисциплинарная комиссия IIHF начала расследование в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. Белорусский фонд спортивной солидарности призвал IIHF сделать это в связи с действиями, грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта.