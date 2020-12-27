Неприятный момент для Лукашенко: при Байдене США вернутся к традиционной внешней политике

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Фото: Reuters

«Приезда американского посла будет иметь больше плюсов для Лукашенко, чем для политики Запада»

Фото: euroradio.pl

«Таким образом Штаты пытаются, в том числе, поставить барьеры по вмешательству России в дела Беларуси через механизм евразийской интеграции», – сказал Усов.



«Хотя трудно предсказывать, как именно поступят американские власти. Не состоится ли, например, перед приездом в Минск встреча Фишер с Тихановской? На мой взгляд, с приездом Фишер в Минск американским властям стоило бы повременить. Я порекомендовал бы даже подумать над созданием дополнительной дипломатической площадки в том же Вильнюсе или Варшаве для американского посла», – отметил Усов.

«Хотя приезда американского посла в Минск будет иметь больше плюсов для Лукашенко и режима, чем для политики противодействия авторитаризму в Беларуси со стороны Запада. Лукашенко будет важно показать политический прорыв, успех белорусской дипломатии с помощью присутствия Фишер. Вручение ею верительных грамот будет усиливать образ легитимного президента», – полагает Усов.



«Это больше символические санкции»







Фото: racyja.com

«Ограничения в отношении Центризбиркома и минского ОМОНа – это больше символические санкции. Не думаю, что у их представителей есть счета в США. Но вместе с тем это важный символический жест Вашингтона. Я придерживаюсь мнения, что санкции работают, не считаю, что они бесполезны. Мы уже не раз наблюдали как режим отпускал политзаключенных (по сути дела заложников) под отмену каких-то санкций», – сказал Корнеенко.



«Белорусскому режиму сейчас не до демонстраций. Может быть, ему и не хотелось бы присутствия здесь американской дипломатии, которая традиционно такие вещи, как нарушения прав человека, не оставляет без внимания. Но режим настолько испортил со всеми отношения, что вряд ли заинтересован в новом витке эскалации. Вряд ли официальный Минск отважится на то, чтобы не впустить посла США», – считает Корнеенко.



«Трамп был больше озабочен внутренними дедами. А традиционная политика Соединенных Штатов заключалась в том, что они не оставляли без внимания и Европу в целом, и восточную ее часть – неслучайно Беларусь посещал президент США Клинтон. Полагаю, политика Байдена будет достаточно традиционной для Америки», – считает Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Неприятный момент для Лукашенко: при Байдене США вернутся к традиционной внешней политике Что будет означать приезд в Минск нового американского посла?