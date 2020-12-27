Источник материала: Хартия'97

Вместе – до Победы! 27.12.2020, 22:59

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Фото: ТАСС

Белорусская революция имеет свои неповторимые особенности.

В частности, впервые в истории нашего протеста появились партизанские команды, которые самостоятельно и в обстановке полной секретности организовывают мирные протестные акции. Например, районные марши, которые неожиданно прокатываются по самым разным районам города в самое непредсказуемое время, пишет телеграм-канал МКБ .

В этой мирной борьбе белорусы объединились и сплотились, проявили чудеса взаимовыручки, творчества, показали свою волю и бесстрашие.

За последний месяц самоорганизация вышла на совершенно новый уровень. Мы видим, как без участия каких-либо лидеров и координаторов происходит объединение районных активистов. Наши Мирные партизаны научились быть предельно осторожными, действовать эффективно, внезапно и слаженно.

Это дарит людям веру, вселяет надежду, поэтому численность участников маршей заметно растет, а сами марши проходят все чаще, став самостоятельным «организмом».

Мирные протестные акции любого формата очень раздражают режим, нас все сильнее хотят загнать по квартирам и заставить бояться выйти на улицу, заставить забыть, ради чего все началось, запугать и рассорить. Но мы уже сотни раз разрушали все эти грязные планы, мы стоим на своем, вопреки всем преградам. Наш протест многолик и он не прекратится: шатать режим для нас теперь - это авантюрная рутина, часть нашей повседневной жизни.

Белорусы - потрясающе изобретательный народ с огромной волей к победе своих идеалов. А значит - стены рухнут, просто надо давить на них всегда, постоянно, без передышки.

Вместе - до Победы!

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