ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вместе – до Победы!

28.12.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Вместе – до Победы!

  • 27.12.2020, 22:59
  • 4,068
Вместе – до Победы!
Фото: ТАСС

Белорусская революция имеет свои неповторимые особенности.

В частности, впервые в истории нашего протеста появились партизанские команды, которые самостоятельно и в обстановке полной секретности организовывают мирные протестные акции. Например, районные марши, которые неожиданно прокатываются по самым разным районам города в самое непредсказуемое время, пишет телеграм-канал МКБ.

В этой мирной борьбе белорусы объединились и сплотились, проявили чудеса взаимовыручки, творчества, показали свою волю и бесстрашие.

За последний месяц самоорганизация вышла на совершенно новый уровень. Мы видим, как без участия каких-либо лидеров и координаторов происходит объединение районных активистов. Наши Мирные партизаны научились быть предельно осторожными, действовать эффективно, внезапно и слаженно.

Это дарит людям веру, вселяет надежду, поэтому численность участников маршей заметно растет, а сами марши проходят все чаще, став самостоятельным «организмом».

Мирные протестные акции любого формата очень раздражают режим, нас все сильнее хотят загнать по квартирам и заставить бояться выйти на улицу, заставить забыть, ради чего все началось, запугать и рассорить. Но мы уже сотни раз разрушали все эти грязные планы, мы стоим на своем, вопреки всем преградам. Наш протест многолик и он не прекратится: шатать режим для нас теперь - это авантюрная рутина, часть нашей повседневной жизни.

Белорусы - потрясающе изобретательный народ с огромной волей к победе своих идеалов. А значит - стены рухнут, просто надо давить на них всегда, постоянно, без передышки.

Вместе - до Победы!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская революция имеет свои неповторимые особенности.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нядзельны марш і перанос Чэмпіянату па хакеі. Як прайшоў 141-ы дзень пратэсту ў Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика