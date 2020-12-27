Источник материала: Хартия'97

Под Гомелем неизвестные животные на глазах у хозяина загрызли стадо коз 27.12.2020, 22:49

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Иллюстрационное фото

Происшествие случилось недалеко от деревни Грабовка.

Под Гомелем неизвестные животные на глазах у хозяина загрызли стадо коз. Происшествие случилось недалеко от деревни Грабовка.

Вечером 10 декабря Александр Кузьменков пас на поле свое стадо. Уже темнело, мужчина собирался домой. Вдруг козы чего-то испугались и стали хаотически носиться по полю. Собака — а она, рассказывает tut.by Александр, у него не из робкого десятка, — тоже вдруг заскулила, поджала хвост и побежала к хозяину.





— Вижу, часть коз к лесу кто-то гонит. Волки, да много! Я за ними. Да разве угонишься? Только смотрю: сбивают с ног, а потом в горло впиваются, переворачивают козу, бросают — и за следующей бегут, — до сих пор с волнением рассказывает мужчина.

В итоге хищники загрызли 13 коз.

Еще одного козленка нашли жители соседней деревни, расположенной на другом берегу реки: он был какое-то время жив, но после умер. Еще несколько раненых животных хозяин принес домой, но так и не смог выходить.

Александр уверен, что на коз напали именно волки. Правда, все удивлены, что они действовали так нагло и смело в непосредственной близости от деревни. Даже опытные охотники говорят, что подобных ЧП в округе никогда не было.

— Мы здесь зверя знаем. Вероятно, это не местные. Здесь же рядом границы — и Россия, и Украина, — вероятно, оттуда прибежали, — строит догадки местный охотник Сергей Сабуров.

Теперь каждый вечер он с коллегами выслеживает хищников. Охотники специально не убирают туши убитых коз, которые теперь служат приманкой. Они уверены, что волки обязательно вернутся за трофеем.





— Кормовая база в лесу слабая, кабана нет — и эту нишу надо заполнить. А куда волк идет? Туда, где легче добыть. Сейчас еще и волчица может, если вывела поздно волчат, натаскивать их — отсюда и такое дерзкое поведение, — говорит главный охотовед Белорусского общества охотников и рыболовов Гомельского района Андрей Григоренко.

При этом он не исключает, что к порче коз могут быть причастны и одичавшие собаки, которых ежегодно оставляют после лета дачники. Животные сбиваются в стаи и уходят в лес. В последнее время, говорит специалист, охотники встречали даже помесь волка и собаки.

Специалист АПБ по природоохранным вопросам Максим Немчинов уверен, что на коз в Грабовке напали не волки.

— Волк — животное осторожное и не будет так действовать на глазах у человека. Отдельный ослабленный волк может выйти, но стая человека обойдет за версту. Ну и загонять в лес козу для волка нет никакого смысла: если он голодный, съел бы ее на месте или хотя бы оторвал часть, — уверен специалист.

Случай в Грабовке — не единственный на Гомельщине за последнее время. Только за три осенних месяца в Нисимковичском сельсовете Чечерского района волки задрали семь собак. На аналогичную проблему жалуются и жители деревни Букча Лельчицкого района.

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