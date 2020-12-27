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На востоке Польши создается Белорусская деревня

28.12.2020 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На востоке Польши создается Белорусская деревня

  • 27.12.2020, 22:47
  • 5,306
На востоке Польши создается Белорусская деревня
Иллюстрационное фото

Белорусская деревня будет состоять из четырех усадеб.

Деревянные хаты из Подляского воеводства, где компактно проживают белорусы, появятся в экспозиции Подляского музея народной культуры — в так называемой Белорусской деревне, передает «Радио Польша».

Музей, расположенный в Василькуве близ Белостока, сегодня насчитывает 40 различных деревянных построек.

Участок, посвященный застройке юго-восточной части Подляшья, планировался в музее давно, но создается только сейчас.

Директор Подляского музея народной культуры Артур Гавел рассказал, что Белорусская деревня будет состоять из четырех усадеб: из селений Чиже (1888 и 1950 годы), Макувка (XIX век) и Плютыче (довоенный период).

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Белорусская деревня будет состоять из четырех усадеб.
 
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